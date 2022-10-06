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Армия Общество

В Самарской области из-за большого числа добровольцев вернули домой более 100 мобилизованных

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области практически не поступает обращений от мобилизованных, не согласных с призывом в армию. На весь регион с начала мобилизации зафиксировано одна-две таких жалобы. Такие данные были приведены на встрече губернатора Дмитрия Азарова с редакторами СМИ, прошедшей 5 октября.

Всего в военные комиссариаты и органы власти поступило 721 обращение, связанное с мобилизацией. В 368 из них несогласие с призывом высказывали родственники мобилизованных.

При этом больше 100 человек вернули с пунктов сбора из-за большого числа добровольцев.

Так, по данным военкома региона Алексея Вдовина, за четыре дня с начала работы соответствующего сервиса на Госуслугах, только через него подали заявки 415 добровольцев. С начала мобилизации в области было отправлено в армию 167 добровольцев.

Говоря о выполнении плана и сроках окончания мобилизации, Алексей Вддовин отметил, что регион находится в графике, при этом не факт, что плановые цифры в итоге не будут скорректированы.

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