В Самарской области из-за большого числа добровольцев вернули домой более 100 мобилизованных

В Самарской области практически не поступает обращений от мобилизованных, не согласных с призывом в армию. На весь регион с начала мобилизации зафиксировано одна-две таких жалобы. Такие данные были приведены на встрече губернатора Дмитрия Азарова с редакторами СМИ, прошедшей 5 октября.
Всего в военные комиссариаты и органы власти поступило 721 обращение, связанное с мобилизацией. В 368 из них несогласие с призывом высказывали родственники мобилизованных.
При этом больше 100 человек вернули с пунктов сбора из-за большого числа добровольцев.
Так, по данным военкома региона Алексея Вдовина, за четыре дня с начала работы соответствующего сервиса на Госуслугах, только через него подали заявки 415 добровольцев. С начала мобилизации в области было отправлено в армию 167 добровольцев.
Говоря о выполнении плана и сроках окончания мобилизации, Алексей Вддовин отметил, что регион находится в графике, при этом не факт, что плановые цифры в итоге не будут скорректированы.
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..