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ЖКХ и благоустройство Общество

Зимнее содержание дорог в южной части Самарской области обойдется в 641 млн рублей

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных в южной части Самарской области.

В документации, опубликованной на сайте госзакупок, прикреплен перечень дорог, подпадающих под зимнюю уборку. Они расположены в Шигонском, Хворостянском, Сызранском, Приволжском, Пестравском, Нефтегорском, Красноармейском, Кинельском, Волжском, Большечерниговском, Большеглушицком, Богатовском, Безенчукском и Алексеевском районах. Кроме того, часть дорог находится в Самаре, Чапаевске ("Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск" — ст. Томылово) и Новокуйбышевске ("Самара — Волгоград" — Семеновка, "Маяк — Томылово" — Шмидта).

Начальная цена контракта — 641,81 млн рублей. Он рассчитан на период с 28 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.

Гид потребителя

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