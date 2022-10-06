Зимнее содержание дорог в южной части Самарской области обойдется в 641 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных в южной части Самарской области.
В документации, опубликованной на сайте госзакупок, прикреплен перечень дорог, подпадающих под зимнюю уборку. Они расположены в Шигонском, Хворостянском, Сызранском, Приволжском, Пестравском, Нефтегорском, Красноармейском, Кинельском, Волжском, Большечерниговском, Большеглушицком, Богатовском, Безенчукском и Алексеевском районах. Кроме того, часть дорог находится в Самаре, Чапаевске ("Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск" — ст. Томылово) и Новокуйбышевске ("Самара — Волгоград" — Семеновка, "Маяк — Томылово" — Шмидта).
Начальная цена контракта — 641,81 млн рублей. Он рассчитан на период с 28 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа