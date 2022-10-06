Зимнее содержание дорог в южной части Самарской области обойдется в 641 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных в южной части Самарской области.

В документации, опубликованной на сайте госзакупок, прикреплен перечень дорог, подпадающих под зимнюю уборку. Они расположены в Шигонском, Хворостянском, Сызранском, Приволжском, Пестравском, Нефтегорском, Красноармейском, Кинельском, Волжском, Большечерниговском, Большеглушицком, Богатовском, Безенчукском и Алексеевском районах. Кроме того, часть дорог находится в Самаре, Чапаевске ("Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск" — ст. Томылово) и Новокуйбышевске ("Самара — Волгоград" — Семеновка, "Маяк — Томылово" — Шмидта).

Начальная цена контракта — 641,81 млн рублей. Он рассчитан на период с 28 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.