1 млн руб. суд взыскал с администрации с. Богатое за гибель ребенка от упавшей ветки

В Богатовский районный суд поступила апелляционная жалоба на решение о взыскании с администрации сельского поселения Богатое компенсации морального вреда за смерть шестилетнего ребенка. Об этом сообщают в суде.
Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок скончался в больнице. Следствие посчитало, что глава села бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.
Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял фактически не выполненные работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Подрядчик получил за них деньги.
Богатовский районный суд 25 ноября 2021 г. признал Немальцева виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил ему за халатность полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Этот приговор обжаловал адвокат Немальцева, он просил вынести подзащитному оправдательный приговор. Облсуд изменил приговор — исключил указание о лишении права занимать определенные должности.
Позже к прокурору района обратился отец ребенка и попросил помочь взыскать с Немальцева компенсацию морального и материального вреда.
В результате суд частично удовлетворил требования прокурора и взыскал с администрации сельского поселения Богатое за счет бюджета казны администрации в пользу отца ребенка 55,9 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба и 1 млн руб. — в счет компенсации морального вреда.
На это решение суда 4 октября поступила апелляционная жалоба от и. о. главы администрации сельского поселения.
Тем временем в Шестой кассационный суд 30 августа поступила жалоба адвоката Александра Немальцева на приговор Богатовского райсуда от 15 ноября 2021 г. и апелляционное представление на постановление Самарского облсуда от 9 февраля 2022 года.
5 октября жалобу рассмотрели. Кассация оставила вынесенные судебные акты без изменения.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц