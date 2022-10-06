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Суды Происшествия

1 млн руб. суд взыскал с администрации с. Богатое за гибель ребенка от упавшей ветки

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовский районный суд поступила апелляционная жалоба на решение о взыскании с администрации сельского поселения Богатое компенсации морального вреда за смерть шестилетнего ребенка. Об этом сообщают в суде.

Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок скончался в больнице. Следствие посчитало, что глава села бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.

Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял фактически не выполненные работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Подрядчик получил за них деньги.

Богатовский районный суд 25 ноября 2021 г. признал Немальцева виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил ему за халатность полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Этот приговор обжаловал адвокат Немальцева, он просил вынести подзащитному оправдательный приговор. Облсуд изменил приговор — исключил указание о лишении права занимать определенные должности.

Позже к прокурору района обратился отец ребенка и попросил помочь взыскать с Немальцева компенсацию морального и материального вреда.

В результате суд частично удовлетворил требования прокурора и взыскал с администрации сельского поселения Богатое за счет бюджета казны администрации в пользу отца ребенка 55,9 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба и 1 млн руб. — в счет компенсации морального вреда.

На это решение суда 4 октября поступила апелляционная жалоба от и. о. главы администрации сельского поселения.

Тем временем в Шестой кассационный суд 30 августа поступила жалоба адвоката Александра Немальцева на приговор Богатовского райсуда от 15 ноября 2021 г. и апелляционное представление на постановление Самарского облсуда от 9 февраля 2022 года.

5 октября жалобу рассмотрели. Кассация оставила вынесенные судебные акты без изменения.

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