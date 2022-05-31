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Суды Происшествия

С экс-главы Богатого пытаются взыскать компенсацию за гибель ребенка

БОГАТОЕ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура обратилась в суд о взыскании с бывшего главы сельского поселения Богатое, виновного в гибели ребенка от падения дерева, морального вреда и материального ущерба, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок скончался в больнице. Следствие посчитало, что глава села бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.

Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял фактически не выполненные работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Подрядчик получил за них 32 тыс. рублей.

Богатовский районный суд признал Немальцева виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил ему за халатность полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Этот приговор обжаловал адвокат Немальцева, он просил вынести подзащитному оправдательный приговор.

Облсуд изменил приговор, исключив из него указание о лишении права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-хозяйственных функций.

В ходе личного приема в прокуратуру района поступило обращение от отца погибшего ребенка с просьбой помочь во взыскании с Немальцева компенсации морального и материального вреда.

По результатам рассмотрения обращения отца ребенка прокуратурой района направлено в суд исковое заявление в интересах заявителя о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн руб. и материального ущерба в размере 55,9 тыс. рублей.

Заявление направлено в Богатовский районный суд и находится на рассмотрении.

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