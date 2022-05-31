С экс-главы Богатого пытаются взыскать компенсацию за гибель ребенка

Прокуратура обратилась в суд о взыскании с бывшего главы сельского поселения Богатое, виновного в гибели ребенка от падения дерева, морального вреда и материального ущерба, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок скончался в больнице. Следствие посчитало, что глава села бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.
Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял фактически не выполненные работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Подрядчик получил за них 32 тыс. рублей.
Богатовский районный суд признал Немальцева виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил ему за халатность полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Этот приговор обжаловал адвокат Немальцева, он просил вынести подзащитному оправдательный приговор.
Облсуд изменил приговор, исключив из него указание о лишении права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-хозяйственных функций.
В ходе личного приема в прокуратуру района поступило обращение от отца погибшего ребенка с просьбой помочь во взыскании с Немальцева компенсации морального и материального вреда.
По результатам рассмотрения обращения отца ребенка прокуратурой района направлено в суд исковое заявление в интересах заявителя о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн руб. и материального ущерба в размере 55,9 тыс. рублей.
Заявление направлено в Богатовский районный суд и находится на рассмотрении.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.