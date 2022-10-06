Инструктора самарской автошколы осудили за мошенничество

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело инструктора частной автошколы, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
17 февраля 2022 г. мужчина на ул. Стара-Загора получил от местного жителя 152 тыс. рублей. Деньги предназначались за содействие в получении четырех водительских удостоверений без обучения и сдачи экзамена. При этом инструктор не собирался выполнять обещанное.
В итоге суд назначил мужчине штраф 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц