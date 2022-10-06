Инструктора самарской автошколы осудили за мошенничество

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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело инструктора частной автошколы, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.