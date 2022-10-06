Суд вынес приговор по делу о смертельной аварии катером пьяных депутатов

В четверг, 6 октября, в Тольятти вынесли приговор по делу о гибели молодого отца Дениса Безрукова на Волге. ЧП произошло вечером 18 июня 2021 года.

Напомним , катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку. В ней находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. Из-за удара Денис Безруков упал за борт. Более недели его считали пропавшим без вести. 27 июня нашли тело мужчины.

Катер после столкновения направился к берегу: находившиеся на нем люди не попытались оказать помощь пострадавшей семье. Очевидцы утверждали, что кто-то сошел с катера на берег, и только после этого "Фьорд-460" вернулся к месту аварии. В вернувшемся катере были нетрезвые депутаты от "Единой России" Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".

Супруга погибшего обратилась с рассказом о случившемся к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий предал историю огласке.

"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах полагаю справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", — написал также в телеграм-канале Александр Хинштейн.

Позже Погиблова и Краснобаева лишили членства в партии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Потом статью об оставлении в опасности из дела исключили. Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером. Он признал вину.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. В пользу супруги погибшего осужденный обязан выплатить компенсацию материального вреда в размере 700 тыс. рублей. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.