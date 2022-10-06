Суд вынес приговор по делу о смертельной аварии катером пьяных депутатов

В четверг, 6 октября, в Тольятти вынесли приговор по делу о гибели молодого отца Дениса Безрукова на Волге. ЧП произошло вечером 18 июня 2021 года.
Напомним, катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку. В ней находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. Из-за удара Денис Безруков упал за борт. Более недели его считали пропавшим без вести. 27 июня нашли тело мужчины.
Катер после столкновения направился к берегу: находившиеся на нем люди не попытались оказать помощь пострадавшей семье. Очевидцы утверждали, что кто-то сошел с катера на берег, и только после этого "Фьорд-460" вернулся к месту аварии. В вернувшемся катере были нетрезвые депутаты от "Единой России" Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".
Супруга погибшего обратилась с рассказом о случившемся к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий предал историю огласке.
"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах полагаю справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", — написал также в телеграм-канале Александр Хинштейн.
Позже Погиблова и Краснобаева лишили членства в партии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Потом статью об оставлении в опасности из дела исключили. Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером. Он признал вину.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. В пользу супруги погибшего осужденный обязан выплатить компенсацию материального вреда в размере 700 тыс. рублей. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц