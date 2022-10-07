В Самарской области пять сел закрыто на карантин

В Самарской области в четырех селах введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота, в одном селе - по АЧС. Соответствующие приказы регионального департамента ветеринарии и постановление губернатора опубликованы на сайте областного правительства.

На территории с. Большой Толкай в Похвистневском районе установлен карантин по АЧС. На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов. Зона АЧС установлена в радиусе 10 км.

В с. Александровка Большеглушицкого района, пос. Поляков Большечерниговского района, в с. Борискино-Игар Клявлинского района и в с. Верхние Белозёрки Ставропольский района введен карантин по лейкозу КРС.

Запрещен вывоз животных, продуктов, совместное содержание со здоровыми животными и прочие процедуры.