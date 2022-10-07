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Общество

В Самарской области пять сел закрыто на карантин

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в четырех селах введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота, в одном селе - по АЧС. Соответствующие приказы регионального департамента ветеринарии и постановление губернатора опубликованы на сайте областного правительства.

На территории с. Большой Толкай в Похвистневском районе установлен карантин по АЧС. На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов. Зона АЧС установлена в радиусе 10 км. 

В с. Александровка Большеглушицкого района, пос. Поляков Большечерниговского района, в с. Борискино-Игар Клявлинского района и в с. Верхние Белозёрки Ставропольский района введен карантин по лейкозу КРС. 

Запрещен вывоз животных, продуктов, совместное содержание со здоровыми животными и прочие процедуры. 

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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