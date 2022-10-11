На ж/д вокзале в Самаре транспортные полицейские спасли потерявшую сознание женщину

Сотрудники отдельной роты ППСП Средневолжского линейного УМВД России на транспорте — командир отделения прапорщик Яков Баринов и старшина Сергей Шалашников помогли 72-летней женщине, потерявшей сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления транспортной полиции.

Как пояснили стражи порядка, Яков Баринов и Сергей Шалашников заступили вечером на службу по охране общественного порядка на железнодорожном вокзале станции Самара. Через некоторое время они обратили внимание на пожилую женщину, которая с багажом направилась к выходу из здания вокзала. Полицейские предположили, что пассажирка плохо себя чувствует. Через мгновение бабушка упала на выходе из вокзала. Женщина была без сознания. Один из полицейских попытался привести ее в чувство, а другой вызывал медработников вокзала. Когда пожилая женщина пришла в себя, сотрудники помогли ей. У женщины была слабость, не было сил передвигаться. Полицейские решили самостоятельно доставить пациентку в медпункт. Прапорщик полиции Яков Баринов на руках отнес женщину с третьего этажа на первый и передал медикам.

Пока бабушке оказывали помощь, полицейские охраняли ее багаж и передали его прибывшим родственникам.

Потом дочь спасенной женщины направила начальнику УТ МВД России по ПФО генерал-майора полиции Александра Бережного письмо, в котором поблагодарила сотрудников Самарского линейного отдела полиции

За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте указанным сотрудникам объявлена благодарность.