Сотрудники отдельной роты ППСП Средневолжского линейного УМВД России на транспорте — командир отделения прапорщик Яков Баринов и старшина Сергей Шалашников помогли 72-летней женщине, потерявшей сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления транспортной полиции.
Как пояснили стражи порядка, Яков Баринов и Сергей Шалашников заступили вечером на службу по охране общественного порядка на железнодорожном вокзале станции Самара. Через некоторое время они обратили внимание на пожилую женщину, которая с багажом направилась к выходу из здания вокзала. Полицейские предположили, что пассажирка плохо себя чувствует. Через мгновение бабушка упала на выходе из вокзала. Женщина была без сознания. Один из полицейских попытался привести ее в чувство, а другой вызывал медработников вокзала. Когда пожилая женщина пришла в себя, сотрудники помогли ей. У женщины была слабость, не было сил передвигаться. Полицейские решили самостоятельно доставить пациентку в медпункт. Прапорщик полиции Яков Баринов на руках отнес женщину с третьего этажа на первый и передал медикам.
Пока бабушке оказывали помощь, полицейские охраняли ее багаж и передали его прибывшим родственникам.
Потом дочь спасенной женщины направила начальнику УТ МВД России по ПФО генерал-майора полиции Александра Бережного письмо, в котором поблагодарила сотрудников Самарского линейного отдела полиции
За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте указанным сотрудникам объявлена благодарность.
Последние комментарии
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.