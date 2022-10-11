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Происшествия

На ж/д вокзале в Самаре транспортные полицейские спасли потерявшую сознание женщину

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отдельной роты ППСП Средневолжского линейного УМВД России на транспорте — командир отделения прапорщик Яков Баринов и старшина Сергей Шалашников помогли 72-летней женщине, потерявшей сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления транспортной полиции.

Как пояснили стражи порядка, Яков Баринов и Сергей Шалашников заступили вечером на службу по охране общественного порядка на железнодорожном вокзале станции Самара. Через некоторое время они обратили внимание на пожилую женщину, которая с багажом направилась к выходу из здания вокзала. Полицейские предположили, что пассажирка плохо себя чувствует. Через мгновение бабушка упала на выходе из вокзала. Женщина была без сознания. Один из полицейских попытался привести ее в чувство, а другой вызывал медработников вокзала. Когда пожилая женщина пришла в себя, сотрудники помогли ей. У женщины была слабость, не было сил передвигаться. Полицейские решили самостоятельно доставить пациентку в медпункт. Прапорщик полиции Яков Баринов на руках отнес женщину с третьего этажа на первый и передал медикам.

Пока бабушке оказывали помощь, полицейские охраняли ее багаж и передали его прибывшим родственникам.

Потом дочь спасенной женщины направила начальнику УТ МВД России по ПФО генерал-майора полиции Александра Бережного письмо, в котором поблагодарила сотрудников Самарского линейного отдела полиции

За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте указанным сотрудникам объявлена благодарность.

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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

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