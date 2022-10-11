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Суды Происшествия

Осужденный за мошенничество при поставках Роскосмосу Игорь Чекменев оспорил часть приговора

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Шестой кассационный суд в Самаре отменил часть приговора бывшему заместителю гендиректора Волжского КБ РКК "Энергия" Игорю Чекменеву, ранее осужденному на шесть лет лишения свободы за мошенничество, сообщает "КП-Самара".

Напомним, по версии следствия, Игорь Чекменев вместе с генеральным директором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым создали для исполнения заказа две организации - ООО "ЭнКом" и ООО "СЭП", - не имеющие соответствующих лицензий и производственных мощностей.

Созданные компаниями установки воздушного термостатирования не соответствовали требованиям, из-за чего заказчик понес убытки. Следователи считают, что таким образом обвиняемый вместе с коллегами через подконтрольные фирмы вывели из ВКБ денежные средства в особо крупном размере. Также через вновь созданные юрлица они поставляли конструкторскому бюро комплектующие по завышенным ценам.

Общий ущерб, нанесенный Роскосмосу, составил 25,3 млн рублей.

Злоумышленников задержали с помощью ФСБ. 28 февраля 2021 г. Кировский районный суд признал Чекменева виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Его адвокаты подали апелляцию, которая смягчила приговор до 5 лет 9 месяцев лишения свободы.

"В кассационной жалобе адвокат Чекменева оспаривал выводы о виновности осужденного, - рассказали в Шестом кассационном суде. - Также защита выразила несогласие с квалификацией преступления и указывала на необоснованное сохранение ареста на долю осужденного в жилом помещении".

Кассационный суд изучил дело и оставил основную часть приговора и срок наказания неизменными. В то же время суд согласился с доводами защиты в части незаконности ареста на имущество - половину в квартире Чекменева. В этой части приговор отменили.

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