Осужденный за мошенничество при поставках Роскосмосу Игорь Чекменев оспорил часть приговора

Шестой кассационный суд в Самаре отменил часть приговора бывшему заместителю гендиректора Волжского КБ РКК "Энергия" Игорю Чекменеву, ранее осужденному на шесть лет лишения свободы за мошенничество, сообщает "КП-Самара".
Напомним, по версии следствия, Игорь Чекменев вместе с генеральным директором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым создали для исполнения заказа две организации - ООО "ЭнКом" и ООО "СЭП", - не имеющие соответствующих лицензий и производственных мощностей.
Созданные компаниями установки воздушного термостатирования не соответствовали требованиям, из-за чего заказчик понес убытки. Следователи считают, что таким образом обвиняемый вместе с коллегами через подконтрольные фирмы вывели из ВКБ денежные средства в особо крупном размере. Также через вновь созданные юрлица они поставляли конструкторскому бюро комплектующие по завышенным ценам.
Общий ущерб, нанесенный Роскосмосу, составил 25,3 млн рублей.
Злоумышленников задержали с помощью ФСБ. 28 февраля 2021 г. Кировский районный суд признал Чекменева виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Его адвокаты подали апелляцию, которая смягчила приговор до 5 лет 9 месяцев лишения свободы.
"В кассационной жалобе адвокат Чекменева оспаривал выводы о виновности осужденного, - рассказали в Шестом кассационном суде. - Также защита выразила несогласие с квалификацией преступления и указывала на необоснованное сохранение ареста на долю осужденного в жилом помещении".
Кассационный суд изучил дело и оставил основную часть приговора и срок наказания неизменными. В то же время суд согласился с доводами защиты в части незаконности ареста на имущество - половину в квартире Чекменева. В этой части приговор отменили.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц