В Ставропольском районе вновь ищут подрядчика на разработку проекта детского сада

Администрация Ставропольского района пытается найти подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство детского сада-яслей на 300 мест в с. Подстепки. Начальная цена контракта составила 8,15 млн рублей. Это уже не первая попытка местных властей найти исполнителя, который спроектирует новое образовательное учреждение.

Напомним, весной 2021 г. местные власти уже объявляли торги на разработку проекта детского сада. Тогда на эти цели выделялось 6,8 млн рублей. Однако, спустя полтора года, администрация вновь ищет подрядчика.

Предполагается, что детский трехэтажный ясли-сад построят на ул. Энтузиастов. Его возведение планируется в рамках нескольких программ, включая региональную — "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года". Работы будут финансироваться из местной, областной и федеральной казны.

В технической документации отмечается, что сад одновременно сможет принять до 15 групп детей: от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 — три группы по 15 человек, от 4 до 5 три группы по 20 человек, от 5 до 6 и от 6 до 7 — по три группы (по 25 человек).

Победитель торгов определится после 1 ноября 2022 г. Он должен подготовить проект в течение 180 дней с даты начала исполнения контракта.