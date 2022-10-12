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Суды Происшествия

Директора самарской компании обязали вернуть неуплаченные налоги на 182 млн рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил гражданский иск прокуратуры к бывшему директору ООО "Артель" Александру Цыбулько на 181,9 млн рублей.

Напомним, компания специализировалась на торговле отходами и ломом. Приговором Самарского районного суда в марте 2021 г. Цыбулько был осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом  также был удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного Российской Федерации, в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Однако определением кассационной инстанции в декабре 2021 г. приговор был отменен в части удовлетворения гражданского иска, а дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщает прокуратура Самарской области, при повторном поступлении в Самарский районный суд гражданского иска прокурором района было заявлено ходатайство о замене ответчика с ООО "Артель" на на бывшего директора. Дело в том, что на момент рассмотрения дела юридическое лицо было ликвидировано.

В итоге дело было передано для рассмотрения по месту жительства ответчика в Куйбышевский районный суд, который 10 октября удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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