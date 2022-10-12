Директора самарской компании обязали вернуть неуплаченные налоги на 182 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил гражданский иск прокуратуры к бывшему директору ООО "Артель" Александру Цыбулько на 181,9 млн рублей.
Напомним, компания специализировалась на торговле отходами и ломом. Приговором Самарского районного суда в марте 2021 г. Цыбулько был осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судом также был удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного Российской Федерации, в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.
Однако определением кассационной инстанции в декабре 2021 г. приговор был отменен в части удовлетворения гражданского иска, а дело направлено на новое рассмотрение.
Как сообщает прокуратура Самарской области, при повторном поступлении в Самарский районный суд гражданского иска прокурором района было заявлено ходатайство о замене ответчика с ООО "Артель" на на бывшего директора. Дело в том, что на момент рассмотрения дела юридическое лицо было ликвидировано.
В итоге дело было передано для рассмотрения по месту жительства ответчика в Куйбышевский районный суд, который 10 октября удовлетворил исковые требования прокуратуры.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц