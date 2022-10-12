Тольяттинец присвоил на работе технику на 100 тыс. рублей

В Тольятти задержали 36-летнего судимого за наркотики мужчину по подозрению в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Из компании, занимающейся монтажом бытовой техники, в полицию сообщили, что один из сотрудников перестал приходить на работу и не отвечает на звонки. Также во время ревизии обнаружилась, пропажа вверенного мужчине имущества на 100 тыс. рублей.

Пропавшего работника нашли и задержали у него дома. Тольяттинец признал вину и рассказал, что похищенную технику по частям сдавал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").