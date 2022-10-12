Кассационный суд освободил самарца, получившего срок по заявлению "соинвесторов" стройки

Во вторник, 11 октября, на сайте ГАС "Правосудие" появилось мотивированное определение Шестого кассационного суда, которым самарец Александр Храмов освобожден из ИК-5.

Напомним, в 2012 г. мужчина решил реализовать проект по строительству 15 таунхаусов на принадлежащих ему 40 сотках на 18 км Московского шоссе около озера Паршино. В проекте также приняли участие Павел Германов, Виктор Жупиков и Игорь Володин. По словам Храмова, предполагалось, что его партнеры после окончания строительства получат три таунхауса.

Однако между компаньонами произошел конфликт, который долгое время оставался на уровне гражданских судебных исков. "Соинвесторы" несколько раз пытались отменить сделки Храмова по реализации таунхаусов, а также взыскать с него якобы понесенные расходы, но получили отказы.

Дело в том, что Германов, Жупиков и Володин не смогли представить судам подписанный договор с Храмовым о совместном строительстве и распределении долей, а также подлинники товарных накладных и счетов-фактур. Их словам без документарных подтверждений судьи верить отказывались.

Впоследствии бывшим партнерам удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении Храмова. В октябре 2021 г. мужчина Самарским райсудом был признан виновным в трех эпизодах мошенничества, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

В апелляционной инстанции решение федерального судьи Дмитрия Дерунова было признано "законным, обоснованным и справедливым". В результате к моменту отмены приговора 14 сентября текущего года Храмов уже отсидел за решеткой 11 месяцев.

"Приговор и апелляционное определение в отношении Храмова А.Н. подлежат отмене, а уголовное дело — передаче на новое судебное разбирательство, в ходе которого суду следует с соблюдением норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства принять законное, обоснованное и справедливое решение", - гласит кассационное решение.

Коллегия судей кассационной инстанции посчитала, что "вывод суда о том, что Храмов А.Н. злоупотребил доверием потерпевших относительно условий их участия в финансировании строительства домов (таунхаусов) и его действия были направлены на хищение чужого имущества, поскольку он не намеревался выполнять обязательства по достигнутой договоренности, противоречит материалам дела, … имеющийся в приговоре анализ доказательств свидетельствует о несоблюдении судом правил проверки и оценки доказательств, установленных ст. ст. 87, 88 УПК РФ".

Также в нем указывается, что вывод суда о виновности Храмова является преждевременным и сделан без оценки всей совокупности доказательств по уголовному делу.

В кассационном определении в частности по основному эпизоду говорится, что вывод суда первой инстанции "о наличия договоренности между осужденным и потерпевшими, содержащей конкретные условия и обязательства сторон,… вызывает сомнения… Судом первой инстанции оставлен без какой-либо оценки тот факт, что Германов П.В. и Володин И.А. начали финансирование строительства домов (таунхаусов), так и не достигнув какой-либо договоренности с Храмовым А.Н. относительно распределения прибыли от этого строительства".

Как сообщил адвокат осужденного Максим Сухов, после вступления приговора в законную силу потерпевшие обратились в гражданский суд о взыскании с Храмова якобы понесенных ими многомиллионных убытков. "Мы провели почерковедческую экспертизу подписей под этом заявлением, - говорит адвокат. - И специалисты пришли к выводу, что подписи Жупикова и Володина под иском выполнены Германовым. Этот факт ярко характеризует последнего".

Однако не смотря на выводы экспертизы суд Красноглинского района, основываясь на приговоре по уголовному делу, обязал Храмова выплатить Володину и Германову 44,9 млн и 22,4 млн руб. соответственно. Сейчас это решение обжалуется в облсуде.

Также отметим, что Германов, Володин и Жупиков после публикации статьи о приговоре Храмову подали к редакции "Волга Ньюс" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом в суд являлся только Германов, а у судьи также возникали вопросы к подлинности подписей Володина и Жупикова в исковом заявлении. Первая инстанция в удовлетворении их требований к редакции отказала. Сейчас дело рассматривается в апелляции.