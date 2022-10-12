Родственники вступились за самарчанку, уронившую дочь с шестого этажа

Во вторник, 12 октября, в Самарском областном суде состоялись прения сторон по делу Анны Рузанкиной, которую обвиняют в убийстве малолетней дочери, сообщает "КП-Самара".
Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесила за окно. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.
Во время следствия выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.
"Анна Рузанкина обвиняется в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ввиду ранее рассмотренных материалов уголовного дела прошу назначить подсудимой наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год и 6 месяцев", - выступил на прениях прокурор.
Гособвинитель попросил учесть в вынесении приговора смягчающие обстоятельства: Рузанкина активно способствовала раскрытию преступления, а также после совершения убийства попыталась оказать дочери первую помощь, несмотря на отсутствие медицинского образования.
Отягощающими обстоятельствами стали факты того что мать убила родную дочку, свесив ее из окна, а также в момент преступления была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Бабушка Анны Рузанкиной попросила суд смягчить наказание, так как считает, что внучка не специально убила ребенка. - "Уважаемый суд, ну она же больна!" - в слезах заявила бабушка.
Сама Анна отказалась участвовать в прениях, так как после оглашения ходатайства гособвинителя у нее случилась истерика. После перерыва Рузанкина сообщила суду, что будет поддерживать ходатайство своего защитника.
"Я очень любила свою дочь! Я не понимаю, почему так произошло", - Рузанкина в слезах излагала свое последнее слово. Адвокат горе-матери, в свою очередь, запросил для своей подзащитной смягчения. В качестве доказательств, что приговор должен быть мягче, защитник привел аргументы, что ее клиентка ранее состояла на учете у психиатра. Кроме того, адвокат выступила против того, что в приговоре учитываются показания свидетелей. По их словам, они не видели того момента, когда Рузанкина скидывала дочь из окна, а лишь слышали плач девочки. Сама же Анна говорила следователям, что после того, как перебросила девочку через перила, она почти сразу же попыталась затащить ее назад, но сил не хватило.
"Прошу суд учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ей минимальное наказание. Кроме того прошу переквалифицировать статью на ч. 1 ст. 109 ("Убийство по неосторожности"), - выступил адвокат.
По окончании прений судья сообщил, что окончательный приговор Анне Рузанкиной будет объявлен уже на следующий день после заседания.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц