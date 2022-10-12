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Суды Происшествия

Родственники вступились за самарчанку, уронившую дочь с шестого этажа

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 12 октября, в Самарском областном суде состоялись прения сторон по делу Анны Рузанкиной, которую обвиняют в убийстве малолетней дочери, сообщает "КП-Самара".

Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесила за окно. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.

"Анна Рузанкина обвиняется в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ввиду ранее рассмотренных материалов уголовного дела прошу назначить подсудимой наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год и 6 месяцев", - выступил на прениях прокурор.

Гособвинитель попросил учесть в вынесении приговора смягчающие обстоятельства: Рузанкина активно способствовала раскрытию преступления, а также после совершения убийства попыталась оказать дочери первую помощь, несмотря на отсутствие медицинского образования.

Отягощающими обстоятельствами стали факты того что мать убила родную дочку, свесив ее из окна, а также в момент преступления была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Бабушка Анны Рузанкиной попросила суд смягчить наказание, так как считает, что внучка не специально убила ребенка. - "Уважаемый суд, ну она же больна!" - в слезах заявила бабушка.

Сама Анна отказалась участвовать в прениях, так как после оглашения ходатайства гособвинителя у нее случилась истерика. После перерыва Рузанкина сообщила суду, что будет поддерживать ходатайство своего защитника.

"Я очень любила свою дочь! Я не понимаю, почему так произошло", - Рузанкина в слезах излагала свое последнее слово. Адвокат горе-матери, в свою очередь, запросил для своей подзащитной смягчения. В качестве доказательств, что приговор должен быть мягче, защитник привел аргументы, что ее клиентка ранее состояла на учете у психиатра. Кроме того, адвокат выступила против того, что в приговоре учитываются показания свидетелей. По их словам, они не видели того момента, когда Рузанкина скидывала дочь из окна, а лишь слышали плач девочки. Сама же Анна говорила следователям, что после того, как перебросила девочку через перила, она почти сразу же попыталась затащить ее назад, но сил не хватило.

"Прошу суд учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ей минимальное наказание. Кроме того прошу переквалифицировать статью на ч. 1 ст. 109 ("Убийство по неосторожности"), - выступил адвокат.

По окончании прений судья сообщил, что окончательный приговор Анне Рузанкиной будет объявлен уже на следующий день после заседания.

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