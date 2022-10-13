Мобилизованный депутат губдумы Дмитрий Холин: "Обещанные губернатором выплаты пришли"

На свой странице в социальной сети депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который призван в рамках частичной мобилизации и служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе, написал о том, что первые региональные выплаты в 50 тыс. руб. мобилизованным, пришли на карточку.

"Вчера, на выданную при оформлении банковскую карту, пришли обещанные губернатором области Д. И. Азаровым для мобилизованных на военную службу жителей Самарской области 50 000 рублей", — рассказал Дмитрий Холин.

Он также отметил, что эта работа была проведена очень быстро, буквально за несколько дней.

"Вижу, как это положительно сказалось на настроении военнослужащих. Многие отдали свои карты женам или оформили сразу две равноправные карты, передав вторую близкому человеку. Когда знают, что семья поддерживается, служить легче!", — поделился впечатлениями с подписчиками депутат и военнослужащий.

Напомним, решение о региональных выплатах мобилизованным в понедельник, 10 октября, принял губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства области. Документ был утвержден во вторник.

Уже в среду первые военнослужащие, призванные в рамках проведения частичной мобилизации, получили положенные выплаты. Средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков Министерством обороны.

Глава региона подчеркнул: в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.

Также за счет средств регионального бюджета по поручению Дмитрия Азарова будет приобретена дополнительная экипировка, которая может быть полезной бойцам в зоне СВО, а семьи мобилизованных с детьми решением губернатора освобождены от платы за детский сад и школьное питание.