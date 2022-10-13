Участники экспертного общественного совета при губернской думе обсудили работу по патриотическому воспитанию в регионе

В среду, 12 октября, в Самарской губернской думе состоялось второе заседание Экспертного общественного совета под председательством первого вице-спикера областного парламента Марины Антимоновой.

В нем приняли участие также председатель комитета думы по образованию и науке Светлана Ильина, заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, председатель общественного молодежного парламента при Самарской губернской думы Даниил Сиднев, представители общественности региона, адвокатского сообщества.

Члены экспертного совета обсудили важную на сегодняшний день тему воспитания патриотизма и гражданской ответственности молодежи.

"Сегодня все депутаты работают по разным направлениям, связанным с проведением СВО. Это участие в деятельности штабов и комиссий по стабилизации социально-экономической ситуации, мобилизация военнообязанных, исполнение бюджета и работа над бюджетом на следующий год. Мы стараемся максимально уделять внимание личному общению с людьми. И в связи с этим особенно важно общаться, разговаривать с молодежью, говорить о патриотизме, о том, что происходит вокруг. Иначе потом может уже быть поздно", — отметила в начале заседания Марина Антимонова.

В Самарской области реализуются различные формы патриотической работы. С 2019 года в Самарской области создан патриотический кластер на базе Окружного Дома офицеров, который объединяет целый ряд организаций: региональное отделение "Юнармии", "Волонтеров Победы", "Поискового движений России", военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" Самарской области.

На всероссийском уровне наши отделения входят в пятерку лучших по стране, а самарские поисковики второй год подряд занимают 3 место в крупном федеральном конкурсе.

В 2022 году в Самаре прошла смена военно-исторического лагеря "Страна героев", активно реализуется проект "Парты Героев", "Диалоги с Героями", развивается постовое движение (в том числе благодаря закону, принятому Самарской губернской думой).

Вся эта работа является значительным вкладом в развитие патриотического движения в регионе.

В 2022 и 2023 году почти в двух сотнях школ Самарской области будет проводиться проект "Россия - против нацизма".

Председатель общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Даниил Сиднев поделился опытом работы по воспитанию патриотизма и гражданской ответственности молодежи. Он отметил, что молодые парламентарии принимают активное участие в митингах и концертах, торжественном возложении цветов, патриотических акциях. Есть и богатый опыт реализации своих проектов в этом направлении. Уже седьмой год силами ОМП в регионе проводится международная образовательная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны". В этом году планируется расширить количество площадок и участников, которые смогут проверить свои знания.

"Знамя нашей Победы" — еще один важный патриотический проект, который призывает подростков изучать историю нашей страны. Он проходит в формате открытых уроков, которые проводятся, в том числе, и членами ОМП.

"Нынешняя молодежь — последнее поколение, которое имеет возможность узнать историю войны из первых уст, от самих ветеранов. Значит, необходимо приложить максимум усилий, чтобы каждый из нас помнил значение Великой Победы в Великой Отечественной войне и всегда отдавал дань уважения героям-победителям", — отметил Даниил Сиднев.

Выслушав всех выступающих, председатель Экспертного общественного совета подчеркнула важность грамотной воспитательной работы с молодежью.

"Сегодня мы обсудили примеры лучших практик по проведению мероприятий патриотического воспитания среди детей и молодежи. Это и деятельность министерства образования региона, и опыт общественных организаций. Поступил целый ряд предложений, как систематизировать эту работу, какие практики рекомендовать для рассмотрения и широкого использования. Очевидно, что нужна работа не только с детьми и студентами, но и с молодыми родителями, педагогическими коллективами. Чтобы реализовать все эти предложения, важно взаимодействовать со всеми институтами гражданского общества и власти. Совместно с коллегами-депутатами мы доработаем предложения и разошлем всем, кто заинтересован в этой работе", — подытожила Марина Антимонова.