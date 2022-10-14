Мошенники попросили тольяттинку спрятать от "бандитов" 1,5 млн билетов банка приколов

В Тольятти задержали двух подозреваемых в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, двое жителей пос. Зубчаниновка приехали в Тольятти, в одном из дворов встретили 96-летнюю женщину и решили обмануть ее. Мужчины устроили целый спектакль. Они убедили пенсионерку, что им угрожают бандиты, и умоляли помочь спрятать крупную сумму денег - 1,5 млн рублей. Также они утверждали, что эти купюры помечены и их нельзя использовать, пока бандиты на свободе. Поэтому мужчины попросили отзывчивую женщину дать им свои средства. Пенсионерка согласилась.

После этого подозреваемые отвезли тольяттинку в банк, где она планировала снять со счета свои сбережения. Однако планам злоумышленников помешала бдительная сотрудница банка. Она задала пенсионерке уточняющие вопросы, поняла, что женщину обманывают, и вызвала полицию.

Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что они отдали на хранение пожилой тольяттинке билеты банка приколов номиналом 2 тыс. руб. на сумму более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").