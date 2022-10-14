Мошенники попросили тольяттинку спрятать от "бандитов" 1,5 млн билетов банка приколов

В Тольятти задержали двух подозреваемых в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, двое жителей пос. Зубчаниновка приехали в Тольятти, в одном из дворов встретили 96-летнюю женщину и решили обмануть ее. Мужчины устроили целый спектакль. Они убедили пенсионерку, что им угрожают бандиты, и умоляли помочь спрятать крупную сумму денег - 1,5 млн рублей. Также они утверждали, что эти купюры помечены и их нельзя использовать, пока бандиты на свободе. Поэтому мужчины попросили отзывчивую женщину дать им свои средства. Пенсионерка согласилась.
После этого подозреваемые отвезли тольяттинку в банк, где она планировала снять со счета свои сбережения. Однако планам злоумышленников помешала бдительная сотрудница банка. Она задала пенсионерке уточняющие вопросы, поняла, что женщину обманывают, и вызвала полицию.
Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что они отдали на хранение пожилой тольяттинке билеты банка приколов номиналом 2 тыс. руб. на сумму более 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️