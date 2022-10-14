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Мошенники попросили тольяттинку спрятать от "бандитов" 1,5 млн билетов банка приколов Арестованы предполагаемые "оптовые" поставщики наркотиков в Самарскую область "Бить "морды" можно?" В Самаре напали на мужа известного блогера Самарчанка шесть дней подряд ходила в банки и брала кредиты для мошенников Завскладом из Самарской области растратил более 38 тонн зерна

Преступления Происшествия

Мошенники попросили тольяттинку спрятать от "бандитов" 1,5 млн билетов банка приколов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали двух подозреваемых в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, двое жителей пос. Зубчаниновка приехали в Тольятти, в одном из дворов встретили 96-летнюю женщину и решили обмануть ее. Мужчины устроили целый спектакль. Они убедили пенсионерку, что им угрожают бандиты, и умоляли помочь спрятать крупную сумму денег - 1,5 млн рублей. Также они утверждали, что эти купюры помечены и их нельзя использовать, пока бандиты на свободе. Поэтому мужчины попросили отзывчивую женщину дать им свои средства. Пенсионерка согласилась.

После этого подозреваемые отвезли тольяттинку в банк, где она планировала снять со счета свои сбережения. Однако планам злоумышленников помешала бдительная сотрудница банка. Она задала пенсионерке уточняющие вопросы, поняла, что женщину обманывают, и вызвала полицию.

Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что они отдали на хранение пожилой тольяттинке билеты банка приколов номиналом 2 тыс. руб. на сумму более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

Гид потребителя

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