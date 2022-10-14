Жителя Самарской области будут судить за попытку убить мать экс-сожительницы

В Жигулевске в суд отправили уголовное дело 33-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 10 июля 2022 г. в квартире бывшей сожительницы на ул. Морквашинской местный житель поссорился с ее матерью, которой не понравилось, что мужчина вообще пришел. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил оппонентку и попытался задушить ее. Остановили его прибывшие полицейские.