Отец двоих детей из Самарской области напал на женщину, пытаясь угнать ее машину

Жигулевский городской суд вынес приговор 40-летнему отцу двоих детей. Мужчину признали виновным в краже, покушении на угон и угрозе заражения ВИЧ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2022 г. на территории ООО "СамРэкЭксплуатация" мужчина пытался угнать Honda jazz. Он угрожал владелице машины ножом, избил ее и дважды воткнул в ногу медицинский шприц, с помощью которого ранее вколол себе наркотик.
При этом нападавший уже бывал судим за наркотики и состоит на учете в СПИД-центре с ВИЧ-инфекцией. Женщина активно сопротивлялась, поэтому злоумышленник не смог угнать машину и скрылся.
В тот же день мужчина похитил у коллеги на металлоприемке 30 тыс. рублей.
Суд приговорил рецидивиста к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц