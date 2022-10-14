ВТБ открыл первый в Самаре офис нового формата

В пятницу, 14 октября, в бизнес-центре "Монте Роза" открылся первый в Самаре мультиформатный офис ВТБ. Благодаря "умным технологиям" время ожидания здесь сократится на треть, а эффективность по сравнению с обычными точками обслуживания вырастет на 40%.
"Умные точки продаж" ВТБ — часть новой стратегии офисной сети банка, направленной на персональное внимание и высокие стандарты клиентского сервиса. Такие отделения становятся центром финансовой экспертизы и услуг, в которых сотрудники выступают консультантами по всем банковским вопросам. При этом большинство операций переведены в цифровой формат.
"Мы организовали максимально комфортное современное пространство, в котором можно быстро и успешно решить финансовые вопросы, — рассказывает управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. — Отделение нового формата рассчитано на работу с физическими лицами и корпоративными клиентами. На втором этаже мы организовали комфортабельный зал для ипотечных клиентов и партнеров банка".
Смарт-офис площадью 500 кв. м расположен в современном бизнес-центре "Монте Роза", который имеет вместительную парковку, большой пешеходный трафик и хорошую транспортную доступность. Плюс, на входе в отделение работает круглосуточная зона "24/7" с банкоматами. Дополнительно организована кофе-зона и бесплатный доступ к Wi-Fi.
Сотрудники не привязаны к конкретному рабочему месту. Менеджеры с ноутбуками встречают клиента и приглашают его в одно из удобных свободных пространств. Посетителю доступен как открытый формат обслуживания, так и, в случае необходимости, три закрытые переговорные комнаты. Отдельно организовано обслуживание клиентов сегмента Привилегия" — конфиденциальное пространство с персональным менеджером и максимальной шумоизоляцией.
Клиенты нового офиса уже смогли оценить его преимущества. "Удобный просторный офис. Очень приятно здесь находится, чувствуется дружелюбная атмосфера", — делится впечатлениями один из посетителей.
В обновленном отделении можно оформить все виды продуктов и услуг банка, включая ипотеку. Специалисты готовы проконсультировать по любым финансовым вопросам. Например, помочь с подключением онлайн-сервисов ВТБ.
"Сегодня в регионе работает более 30 точек обслуживания клиентов ВТБ, и мы отмечаем, что физические отделения по-прежнему востребованы. Однако посетителям необходимы не операционные услуги, которые круглосуточно доступны в наших цифровых каналах, а консультационные. Внедряя новые технологии в работу сети отделений, мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство обслуживания клиентов. Жители Самарской области в числе первых смогут оценить преимущества "умного офиса", — отметил Максим Папков.
Инновационный проект офисов нового формата ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества. Банк стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации "Оформление торгового пространства.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.