Чиновник из Самары продавал людям информацию, которую должны были предоставлять бесплатно

Самарский областной суд вынес решение в отношении чиновника по фамилии Шульц. Его признали виновным в шести случаях получения должностным лицом взятки за незаконные действия, в значительном размере. Согласно показаниям свидетелей, Шульц наживался на горожанах.

"Шульц предоставлял гражданам информацию о земельных участках и незаконно получал денежное вознаграждение. Эта информация относилась к полномочиям другого отдела. Она могла быть предоставлена гражданам либо юридическим лицам по их заявлению в рамках оказания муниципальной услуги, либо на личном приеме в рабочем режиме бесплатно", — рассказал один из свидетелей в суде.

Данные брались из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. По правилам, информацию такого рода должны бесплатно предоставлять в течении 30 рабочих дней, сообщили коллеги чиновника в суде. А вот после оплаты можно было стать обладателем данных уже в срок до пяти дней. Согласно материалам суда, деньги Шульцу переводили с 2017 по 2021 год. Один из горожан даже перечислил за информацию по земельным участкам 100 тыс. рублей.

"Шульц ранее не судим, вину признал частично, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно по месту жительства и предыдущему месту работы, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении жену. Также при вынесении приговора учли состояние его здоровья", — рассказали в суде Ленинского района Самары.

Первый суд приговорил Шульца к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на три года. Впрочем, приговор постановили считать условным. Вердикт обжаловали представители прокуратуры. Но на днях областной суд сделал вывод о правильности решения.

Самарские чиновники не раз попадали под уголовные дела. Например, сейчас силовики разбираются в деле, которое возбудили в отношении бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвинили в растрате. По версии следствия, Шанов незаконно компенсировал из бюджета траты в Объединенных Арабских Эмиратах.