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Суды Происшествия

Чиновник из Самары продавал людям информацию, которую должны были предоставлять бесплатно

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение в отношении чиновника по фамилии Шульц. Его признали виновным в шести случаях получения должностным лицом взятки за незаконные действия, в значительном размере. Согласно показаниям свидетелей, Шульц наживался на горожанах.

"Шульц предоставлял гражданам информацию о земельных участках и незаконно получал денежное вознаграждение. Эта информация относилась к полномочиям другого отдела. Она могла быть предоставлена гражданам либо юридическим лицам по их заявлению в рамках оказания муниципальной услуги, либо на личном приеме в рабочем режиме бесплатно", — рассказал один из свидетелей в суде.

Данные брались из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. По правилам, информацию такого рода должны бесплатно предоставлять в течении 30 рабочих дней, сообщили коллеги чиновника в суде. А вот после оплаты можно было стать обладателем данных уже в срок до пяти дней. Согласно материалам суда, деньги Шульцу переводили с 2017 по 2021 год. Один из горожан даже перечислил за информацию по земельным участкам 100 тыс. рублей.

"Шульц ранее не судим, вину признал частично, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно по месту жительства и предыдущему месту работы, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении жену. Также при вынесении приговора учли состояние его здоровья", — рассказали в суде Ленинского района Самары.

Первый суд приговорил Шульца к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на три года. Впрочем, приговор постановили считать условным. Вердикт обжаловали представители прокуратуры. Но на днях областной суд сделал вывод о правильности решения.

Самарские чиновники не раз попадали под уголовные дела. Например, сейчас силовики разбираются в деле, которое возбудили в отношении бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвинили в растрате. По версии следствия, Шанов незаконно компенсировал из бюджета траты в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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