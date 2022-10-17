16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прекращено уголовное дело и. о. ректора Самарского государственного аграрного университета В Самарской области пропал 60-летний мужчина В Самаре разбираются в обстоятельствах погони со стрельбой Очередная самарчанка осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников Чиновник из Самары продавал людям информацию, которая должна предоставляться бесплатно

Происшествия

Прекращено уголовное дело и. о. ректора Самарского государственного аграрного университета

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК РФ по Самарской области прекращено уголовного дело о злоупотребления полномочтиями (ч. 1 ст. 285) УК РФ в отношении бывшего и. о. ректора Самарского государственного аграрного университета Игоря Гужина, информацию об этом он сам подтвердил корреспонденту Волга Ньюс.

Игорь Гужин пояснил, что претензии правоохранителей касались его работы на посту проректора по учебной работе в период с 2017 по 2018 года, когда он являлся председателем стипендиальной комиссии по распределению материальной помощи.

Напомним, что вопросы к руководству Самарского государственного аграрного университета появились у правоохранительных органов после проверки Кинельской межрайонной прокуратурой исполнения законодательства об образовании при распределении материальной помощи студентам.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.

В результате в отношении Гужина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как пояснил редакции Игорь Гужин, в его отношении было возбуждено уголовное дело по девяти эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Однако в ходе расследования данного уголовного дела его вина в совершении инкриминируемых преступлений установлена не была, в связи с чем уголовное преследование в его отношении было прекращено следственными органами на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с непричастностью к совершению преступлений.

"28 сентября 2022 года в связи с наличием у меня на основании статьи 133 УПК РФ права на реабилитацию, прокурором г. Кинель от имени государства мне принесены официальные извинения в порядке ч. 1 ст. 136 УПК РФ, — рассказал Игорь Гужин.

Сейчас он работает преподавателем в этом же вузе на должности доцента.

"Информация о прекращении в отношении меня уголовного преследования в связи с непричастностью направлена прокуратурой по месту моей работы", — сказал Игорь Гужин.

По поводу подачи исков о возмещении морального вреда в связи с правом на реабилитации Игорь Гужин, сказал корреспонденту Волга Ньюс, что пока решения не принимал. "По этому вопросу будем советоваться с адвокатом", — сказал он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Александр Кошкин 03 октября 2022 12:44 Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Может стоило написать всё же живой её нашли или как???

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6