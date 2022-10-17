Прекращено уголовное дело и. о. ректора Самарского государственного аграрного университета

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК РФ по Самарской области прекращено уголовного дело о злоупотребления полномочтиями (ч. 1 ст. 285) УК РФ в отношении бывшего и. о. ректора Самарского государственного аграрного университета Игоря Гужина, информацию об этом он сам подтвердил корреспонденту Волга Ньюс.

Игорь Гужин пояснил, что претензии правоохранителей касались его работы на посту проректора по учебной работе в период с 2017 по 2018 года, когда он являлся председателем стипендиальной комиссии по распределению материальной помощи.

Напомним, что вопросы к руководству Самарского государственного аграрного университета появились у правоохранительных органов после проверки Кинельской межрайонной прокуратурой исполнения законодательства об образовании при распределении материальной помощи студентам.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.

В результате в отношении Гужина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как пояснил редакции Игорь Гужин, в его отношении было возбуждено уголовное дело по девяти эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Однако в ходе расследования данного уголовного дела его вина в совершении инкриминируемых преступлений установлена не была, в связи с чем уголовное преследование в его отношении было прекращено следственными органами на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с непричастностью к совершению преступлений.

"28 сентября 2022 года в связи с наличием у меня на основании статьи 133 УПК РФ права на реабилитацию, прокурором г. Кинель от имени государства мне принесены официальные извинения в порядке ч. 1 ст. 136 УПК РФ, — рассказал Игорь Гужин.

Сейчас он работает преподавателем в этом же вузе на должности доцента.

"Информация о прекращении в отношении меня уголовного преследования в связи с непричастностью направлена прокуратурой по месту моей работы", — сказал Игорь Гужин.

По поводу подачи исков о возмещении морального вреда в связи с правом на реабилитации Игорь Гужин, сказал корреспонденту Волга Ньюс, что пока решения не принимал. "По этому вопросу будем советоваться с адвокатом", — сказал он.