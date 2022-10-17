За три дня 14–16 октября в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 60 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего за это время автоинспекторы выявили более 1900 нарушений ПДД. Например, семь человек сели за руль без водительских прав. 222 водителя нарушили правила тонировки. 41 раз автомобилисты неправильно перевозили детей. 245 человек проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 92 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 131 раз.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063