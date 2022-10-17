За выходные в Самарской области задержали 60 пьяных водителей

За три дня 14–16 октября в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 60 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего за это время автоинспекторы выявили более 1900 нарушений ПДД. Например, семь человек сели за руль без водительских прав. 222 водителя нарушили правила тонировки. 41 раз автомобилисты неправильно перевозили детей. 245 человек проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 92 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 131 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.