Самарчанка получила восемь лет за убийство сожителя

В Самаре суд вынес приговор 35-летней женщине, которую признали виновной в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

Напомним, 3 декабря 2021 г. женщина выпивала с сожителем в квартире на ул. Юных Пионеров. Пара поссорилась, и мужчина получил удар ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

Суд назначил женщине восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.