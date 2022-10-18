Дебиторка "Родника" в 5 млрд руб. вызвала ажиотаж на торгах

На торги по продаже дебиторской задолженности ООО СК "Родник" заявилось 37 участников. Право требования к 143 контрагентам на 5,2 млрд руб. выиграл некто Иван Иванов из Ленинградской области.

Напомним, наибольший вес дебиторской задолженности приходится на юрлица, входящие в единую группу компаний ООО "Статус-Групп", бенефициаром которого называют бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Часть этих организаций пребывает в процедуре банкротства или исключена из ЕГРЮЛ. Более 1 млрд руб. задолженности приходится на ЗАО УК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, в прошлом руководителя "Родника". Эксперт также строил неоптимистические прогнозы по возврату денег.

Первоначально цена лота соответствовала сумме долгов. На этих условиях желающих выкупить дебиторку не нашлось, и последний аукцион проходил в форме публичного предложения. Стартовали торги с одного рубля, закончились на предложении Ивана Иванова в 35,5 млн рублей.

По информации ИАС Seldon.Basis, он владел ООО "Аэркул" (оптовая торговля прочими машинами, оборудованием, Колпино) и ООО "А-Инжиниринг" (монтаж инженерного оборудования зданий, Санкт-Петербург). Более подробной информацией о победителе не владеют ни конкурсный управляющий, ни один из кредиторов банкрота.