Жителя Самарской области обвиняют в жестоком убийстве сожителя бывшей жены

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером 13 июля 2022 г. мужчина через открытое окно влез в дом сожителя бывшей жены на ул. Расковой. Он напал на соперника со спины и избил его разными предметами. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый положил тело убитого в багажник своей машины и сбросил в реку Чапаевка около с. Воздвиженка Красноармейского района.

Мужчине предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище").