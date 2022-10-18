В Самарской области подросток получил компенсацию за нападение собаки

В Самарской области суд взыскал с местной жительницы компенсацию за нападение собаки на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее на 13-летнего мальчика напала на улице собака. Подросток получил рваную рану кисти руки.
После вмешательства прокуратуры с хозяйки животного — жительницы с. Русская Васильевка взыскали 20 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?