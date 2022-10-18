16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти начинают судить директора УК за хищение миллионов Из "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 250 человек из-за короткого замыкания В Самаре из-за ДТП в Постниковом овраге встали трамваи Поджигатель здания администрации Тольятти обжаловал арест Ночью при пожаре в наркодиспансере один человек пострадал и 29 эвакуированы

Происшествия

В Самарской области подросток получил компенсацию за нападение собаки

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области суд взыскал с местной жительницы компенсацию за нападение собаки на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее на 13-летнего мальчика напала на улице собака. Подросток получил рваную рану кисти руки.

После вмешательства прокуратуры с хозяйки животного — жительницы с. Русская Васильевка взыскали 20 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Александр Кошкин 03 октября 2022 12:44 Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Может стоило написать всё же живой её нашли или как???

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6