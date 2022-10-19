В Самарской области будут судить мужчину, вырастившего 1110 кустов мака

В Похвистневский районный суд Самарской области отправили уголовное дело жителя районного центра, которого обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в марте 2022 г. житель Похвистнева через интернет сбыл 0,21 г метадона.

В июне при обыске у него дома нашли еще метадон, а также маковую солому и ее экстракт, изготовленные из выращенных на приусадебном участке растений. Помимо этого, полицейские изъяли 1110 кустов мака.