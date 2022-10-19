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Законотворчество Власть и политика

Общественный молодежный парламент предложил депутатам губернской думы свои законодательные инициативы

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 октября, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в заседании общественного молодежного парламента. На заседании также присутствовали заместитель председателя думы Александр Живайкин, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризма Елена Крылова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина.

Фото: samgd.ru

В начале заседания Геннадий Котельников поприветствовал ребят и подчеркнул значимость молодежных объединений: "Вы каждый день становитесь свидетелями международных и внутрироссийских событий самого разного значения и масштабов. И сегодня, в крайне непростое время, в условиях напряженной международной обстановки, от вас, молодежь, во многом зависит, каким будет завтрашний день нашего региона и страны".

Как рассказал председатель общественного молодежного парламента Даниил Сиднев, это уже его второе заседание при думе 7-го созыва. "Молодежный парламент сегодня, действительно, является консолидирующей площадкой, объединяющей различные мнения. Члены молодежного парламента ведут активную общественную работу, реализуют социальные проекты и разрабатывают законотворческие инициативы", — сообщил Даниил Сиднев.

Отметим, что Самарская область — один из 18 субъектов Российской Федерации, где молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы, поэтому ребята активно пользуются этим правом.

На заседании были представлены две законодательные инициативы молодежи в сфере экологического образования и защиты здоровья людей. 

Геннадий Котельников на заседании особо подчеркнул важность патриотической работы с молодежью: "Мы понимаем, что в молодом возрасте активно формируется личность, позиция, взгляды каждого человека. И очень важно, чтобы были рядом мудрые наставники. Поэтому формирование нового типа личности — это задача и органов власти, и всех общественных организаций. Надо тесно работать с молодежью, находить общий знаменатель, формировать единое сильное общество".

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