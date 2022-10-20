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Россельхозбанк предлагает новым клиентам вклад со ставкой до 8,0% годовых

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запускает акцию для новых клиентов "С нами надежно!". Теперь лица, ранее не обсуживавшиеся в РСХБ, могут открыть вклад в рамках самого популярного вклада в линейке продуктов банка — "Доходный" в рублях — на срок 1,5 года по повышенной ставке 8,0% годовых. При открытии этого же вклада на срок 1 год 1 месяц новые клиенты банка могут рассчитывать на ставку 7,7% годовых.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции для новых клиентов производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.

"Россельхозбанк планомерно наращивает свой портфель сберегательных продуктов для физических лиц. И это свидетельствует о том, что нам доверяют. В ответ на это доверие мы стремимся адаптировать и сегментировать свое предложение, а также улучшать условия как для постоянных клиентов, так и предлагать привлекательные опции новым", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Открыть вклад в рамках акции новые клиенты могут в период с 21 октября 2022 года по 30 ноября 2022 г.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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