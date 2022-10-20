Россельхозбанк предлагает новым клиентам вклад со ставкой до 8,0% годовых

Россельхозбанк запускает акцию для новых клиентов "С нами надежно!". Теперь лица, ранее не обсуживавшиеся в РСХБ, могут открыть вклад в рамках самого популярного вклада в линейке продуктов банка — "Доходный" в рублях — на срок 1,5 года по повышенной ставке 8,0% годовых. При открытии этого же вклада на срок 1 год 1 месяц новые клиенты банка могут рассчитывать на ставку 7,7% годовых.
Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции для новых клиентов производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.
"Россельхозбанк планомерно наращивает свой портфель сберегательных продуктов для физических лиц. И это свидетельствует о том, что нам доверяют. В ответ на это доверие мы стремимся адаптировать и сегментировать свое предложение, а также улучшать условия как для постоянных клиентов, так и предлагать привлекательные опции новым", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Открыть вклад в рамках акции новые клиенты могут в период с 21 октября 2022 года по 30 ноября 2022 г.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?