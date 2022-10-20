Жалобу на оправдательный приговор по делу о гибели ребенка к ДК Литвинова рассмотрят в ноябре

В Самарском областном суде на 8 ноября назначили новое рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы потерпевшей стороны на оправдательный приговор, вынесенный экс-руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. За это директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").
По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.
Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.
28 сентября после рассмотрения кассационной жалобы и представления прокуратуры, Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского облсуда и вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в областной суд.
Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 8 ноября.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.