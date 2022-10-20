Жалобу на оправдательный приговор по делу о гибели ребенка к ДК Литвинова рассмотрят в ноябре

В Самарском областном суде на 8 ноября назначили новое рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы потерпевшей стороны на оправдательный приговор, вынесенный экс-руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. За это директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.

28 сентября после рассмотрения кассационной жалобы и представления прокуратуры, Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского облсуда и вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в областной суд.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 8 ноября.