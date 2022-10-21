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Платформа Свое Село Россельхозбанка запустила сервис бронирования объектов загородной недвижимости

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа для создания комфортной жизни за городом Свое Село расширила функционал для компаний-партнеров и клиентов. Пользователи платформы получили возможность забронировать выбранный объект загородной недвижимости после предоплаты.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Новый сервис уже доступен для пользователей. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо выбрать на витрине платформы Свое Село дом или земельный участок, в карточке которого есть кнопка "Забронировать".

При нажатии этой кнопки данные о заявке передаются компании-партнеру, а после внесения предоплаты возможность забронировать объект становится недоступной другим посетителям платформы. Срок брони и сумма предоплаты определяется каждым партнером индивидуально для объектов. Средства перечисляются непосредственно партнеру, с ним же производится документальное оформление сделки.

На данный момент сервис бронирования доступен не для всех домов и земельных участков: его предоставляют только компании, которые разметили свою витрину объектов для бронирования.

В перспективе данным функционалом смогут воспользоваться и агентства недвижимости: они также смогут размещать на витрине платформы Свое Село объекты для продажи, предоставляя клиентам возможность их бронирования.

"При развитии платформы Свое Село мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия был простым и удобным, а все его участники получали максимально позитивный пользовательский опыт. Расширение функциональности и ускорение дистанционного взаимодействия являются направлением, с помощью которого реализуется такой подход. Новая функция бронирования объектов загородной недвижимости позволит и покупателям, и продавцам быстрее заключать сделки, а это выгодно для обеих сторон", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Платформа Свое Село — часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью.

На данный момент на платформе Свое Село представлены более 1000 аккредитованных подрядчиков, 2500 проектов домов, бань, гаражей и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным услугам, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарно количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн.

Для предпринимателей размещение на платформе бесплатно. Чтобы публиковать услуги на Своем Селе, нужно зарегистрировать компанию на сайте. А чтобы размещать проекты домов, необходимо стать подрядчиком Россельхозбанка.

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