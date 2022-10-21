Мужчину осудили за неуплату таможенных платежей за ввезенную иномарку

В Сочи вынесли приговор по делу неуплате таможенных платежей, которую обнаружили сотрудники Самарской таможни.
Напомним, гражданин РФ ввез из Абхазии Nissan Fuga, оформил машину как транспорт для международной перевозки и по документам не являлся владельцем.
Машина, зарегистрированная в таком качестве должна была покинуть территорию РФ по 10 марта 2021 года. Однако Nissan остался в России. Таможенники выяснили, что сначала автомобиль перевезли в Ульяновскую область, а потом пытались продать. Очевидно, что на самом деле автомобиль предназначался для личного пользования.
Все это привело к уголовному делу, поскольку мужчина, который ввез иномарку в страну, должен был заплатить пошлину более 2,9 млн рублей.
В итоге осужденному назначили штраф 100 тыс. руб., а машину изъяли в доход государства.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.