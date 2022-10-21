Мужчину осудили за неуплату таможенных платежей за ввезенную иномарку

В Сочи вынесли приговор по делу неуплате таможенных платежей, которую обнаружили сотрудники Самарской таможни.

Напомним, гражданин РФ ввез из Абхазии Nissan Fuga, оформил машину как транспорт для международной перевозки и по документам не являлся владельцем.

Машина, зарегистрированная в таком качестве должна была покинуть территорию РФ по 10 марта 2021 года. Однако Nissan остался в России. Таможенники выяснили, что сначала автомобиль перевезли в Ульяновскую область, а потом пытались продать. Очевидно, что на самом деле автомобиль предназначался для личного пользования.

Все это привело к уголовному делу, поскольку мужчина, который ввез иномарку в страну, должен был заплатить пошлину более 2,9 млн рублей.

В итоге осужденному назначили штраф 100 тыс. руб., а машину изъяли в доход государства.