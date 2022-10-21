В Тольятти инфраструктуру для будущего сырного завода построят за 232,9 млн рублей

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" по итогам открытого конкурса на сайте госзакупок определилось с подрядчиком, который займется строительством объектов инфраструктуры для завода по производству сыра в Тольятти. Цена контракта составила 232,9 млн рублей.

Подрядчиком определено ООО "Альтстрой".

Напомним, компания "Альтстрой" стала результатом реорганизации бизнеса ООО "Самарастройальянс". В конце августа 2022 г. появилась информация о том, что из ООО выделены две новые компании. Второй компанией стало ООО "Ремдорстрой". Владельцем обеих компаний выступает Сергей Коновалов, бенефициар и директор ССА.

В документации к закупке отмечается, что строительство инфраструктурных объектов в Тольятти будет осуществляться в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках мероприятия "Внеплощадочные сети подготовки и водоотведения поверхностных сточных вод с сооружениями на них: канализационная насосная станция, локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод".

Работы нужно выполнить до конца декабря 2023 года.