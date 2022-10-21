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Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти инфраструктуру для будущего сырного завода построят за 232,9 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" по итогам открытого конкурса на сайте госзакупок определилось с подрядчиком, который займется строительством объектов инфраструктуры для завода по производству сыра в Тольятти. Цена контракта составила 232,9 млн рублей.

Подрядчиком определено ООО "Альтстрой". 

Напомним, компания "Альтстрой" стала результатом реорганизации бизнеса ООО "Самарастройальянс". В конце августа 2022 г. появилась информация о том, что из ООО выделены две новые компании. Второй компанией стало ООО "Ремдорстрой". Владельцем обеих компаний выступает Сергей Коновалов, бенефициар и директор ССА.

В документации к закупке отмечается, что строительство инфраструктурных объектов в Тольятти будет осуществляться в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках мероприятия "Внеплощадочные сети подготовки и водоотведения поверхностных сточных вод с сооружениями на них: канализационная насосная станция, локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод".

Работы нужно выполнить до конца декабря 2023 года.

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Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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