Доля кредитования загородной недвижимости в объеме новых выдач ипотеки РСХБ достигает 50%

Россельхозбанк активно поддерживает отечественный рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС): доля кредитования сегмента загородной недвижимости, куда входит ИЖС, среди новых выдач ипотеки РСХБ достигает 50% по результатам III квартала 2022 года. Об этом сообщил в ходе выступления в рамках деловой программы Московского Международного жилищного конгресса управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Григорий Вовченко.
"Россельхозбанк планомерно наращивает свое присутствие в области кредитования строительства жилья. При этом особое место и более половины всего объема занимает финансирование именно индивидуального строительства. Этот особый сегмент рынка позволяет не только существенно улучшить условия проживания, в частности семьям с детьми, но и способствует развитию сельских территорий, в которых это жилье строится", — отметил Григорий Вовченко.
Он добавил, что в целом онлайн-коммуникация клиентов и партнеров с банком в рамках ипотечных сделок достигает 85%, а доля "бумажных" заявок на ипотечные кредиты составляет около 15%. РСХБ на протяжении около двух лет развивает две площадки для работы с рынком недвижимости Свое Жилье и Свое Село. За это время через них было оформлено 250 тыс. заявок на ипотечный кредит на сумму более 700 млрд рублей. Доля платформ Свое Жилье и Свое Село в ипотеке на ИЖС от РСХБ составляет около 40%.
Платформа Свое Село — часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью. На площадке представлено более 1000 аккредитованных подрядчиков, 2500 проектов домов, бань, гаражей и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным услугам, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарно количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн.
Платформа Свое Жилье Россельхозбанка включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?