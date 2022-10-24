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Происшествия

В Самарской области задержали 82 пьяных водителя за три дня

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 21 по 23 октября, в Самарской области задержали 82 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 нарушений ПДД. Так, четверо человек сели за руль без водительских прав, 263 — не пользовались ремнями безопасности, 49 — неправильно перевозили детей. Еще 249 автомобилистов нарушили правила тонировки.

Кроме того, 80 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 145 раз решили, что ПДД их не касаются.

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