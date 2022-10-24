В Самарской области задержали 82 пьяных водителя за три дня

За три дня, с 21 по 23 октября, в Самарской области задержали 82 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 нарушений ПДД. Так, четверо человек сели за руль без водительских прав, 263 — не пользовались ремнями безопасности, 49 — неправильно перевозили детей. Еще 249 автомобилистов нарушили правила тонировки.
Кроме того, 80 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 145 раз решили, что ПДД их не касаются.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?