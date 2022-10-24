Дорогу для жителей поселка Тремасово восстановили с применением технологии холодной регенерации

Дорогу "Большая Каменка - Тремасово" протяженностью 11 км отремонтировали впервые с момента постройки в 1980 году. Ремонт провели на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Для жителей села Тремасово Красноярского района этот путь - единственный выезд к региональной сети дорог, к административному центру в селе Большая Каменка. По этой же дороге лежит и школьный маршрут.
Трассу восстановили с применением современной технологии холодной регенерации. Такая технология особенно актуальна для участков длительной эксплуатации без ремонта.
Напомним, при использовании технологии холодной регенерации удается получить дорожное основание с улучшенными физико-механическими характеристиками.
Работы по усилению существующего основания дороги выполняются комплексом дорожной техники, где ведущим звеном является ресайклер. Производится фрезерование изношенного покрытия, после чего старое асфальтовое покрытие переходит в рабочую камеру, куда добавляются необходимые связующие компоненты. Затем готовая смесь с заданными параметрами (толщиной, поперечными и продольными уклонами) укладывается в качестве верхнего слоя дорожного основания и производится укатка, профилирование автогрейдером. На готовое основание уже укладывают дорожное покрытие.
Слой, полученный после ресайклинга на основе вяжущего, является достаточно прочным, чтобы держать нагрузку от дорожного движения и достаточно гибким, чтобы препятствовать проникновению отражённых трещин с основания на верхний слой. Метод холодного ресайклинга, повторного использования дорожных материалов, особенно привлекателен в районах, удаленных от асфальтобетонных заводов, признан экологичным и экономичным.
Также на участке отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.
Объект уже ввели в эксплуатацию, в соответствии со сроками по контракту. Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили - задачи, которые ставит и держит на личном контроле глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?