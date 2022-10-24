Супруга экс-главы Богатовского района получила условный срок

В Самарской области суд вынес приговор бывшей замруководителя Управления ЖКХ и энергетики Богатовского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, экс-чиновницу и супругу экс-главы района Владислава Туркина — Екатерину Туркину обвиняли в служебном подлоге.

В 2019 г. женщина была членом аукционной комиссии по закупкам жилья для детей-сирот и помогала приобретать квартиры у заранее определенных владельцев.

Процедура закупки была формальной, а коммерческие предложения были завышены. Также чиновница сфальсифицировала бумаги о технических характеристик приобретаемых объектов. Позже выяснилось, что в квартирах нельзя было жить.

Следователи зафиксировали шесть таких эпизодов. Ущерб, причиненный районному бюджету, составил 6 млн рублей.

Суд назначил Туркиной два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, женщину лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два с половиной года.