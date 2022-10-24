Супруга экс-главы Богатовского района получила условный срок

В Самарской области суд вынес приговор бывшей замруководителя Управления ЖКХ и энергетики Богатовского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, экс-чиновницу и супругу экс-главы района Владислава Туркина — Екатерину Туркину обвиняли в служебном подлоге.
В 2019 г. женщина была членом аукционной комиссии по закупкам жилья для детей-сирот и помогала приобретать квартиры у заранее определенных владельцев.
Процедура закупки была формальной, а коммерческие предложения были завышены. Также чиновница сфальсифицировала бумаги о технических характеристик приобретаемых объектов. Позже выяснилось, что в квартирах нельзя было жить.
Следователи зафиксировали шесть таких эпизодов. Ущерб, причиненный районному бюджету, составил 6 млн рублей.
Суд назначил Туркиной два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, женщину лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два с половиной года.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.