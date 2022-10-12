Супруге экс-главы Богатовского района запросили условный срок

В среду, 12 октября, на прениях в Богатовском районном суде, гособвинитель запросил наказание супруге экс-главы района Владислава Туркина — Екатерине Туркиной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Александр Коробов.

Напомним, Екатерину Туркину, занимавшую должность замдиректора МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский" обвиняют в злоупотреблении в сфере закупок (ч.1 ст. 200.4 УК РФ) и в шести эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 г. Туркина являлась членом аукционной комиссии по проведению закупок и способствовала приобретению квартир для детей-сирот у заранее определенных владельцев.

Надзорное ведомство посчитало, что женщина сфальсифицировала конкурсную документацию. В бумагах оказались ложные сведения о технических характеристиках жилья. Также она разместила на сайтах операторов электронных площадок данные от имени единственного участника торгов, который и стал победителем в предстоящих аукционах. В результате муниципалитет заключил контракты на приобретение шести квартир стоимостью около 1 млн руб. каждая.

Впоследствии обнаружилось, что состояние квартир не соответствовало предъявляемым требованиям, жилье не было пригодно для проживания. Сейчас эти сделки оспаривает районная прокуратурой в суде.

Сейчас судебный процесс по делу Туркиной вышел на финальную стадию.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс прокурор Борского района Александр Коробов, на прениях представитель гособвинения просил признать Екатерину Туркину виновной по эпизоду со злоупотреблением, назначить ей штраф 100 тыс. руб., но освободить от наказания в связи с истечением срока давности. За шесть эпизодов служебного подлога обвинитель запросил для обвиняемой по совокупности преступлений три года лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 14 октября.

Напомним, сам бывший глава Богатовского района Владислав Туркин являлся фигурантом уголовного дела о халатности, допущенной при заключении указанных сделок.

Следствие считало, что чиновник не организовал обследование приобретаемого жилья и добросовестную приемку.

10 февраля 2022 г. Богатовский районный суд провел предварительное слушание по делу Туркина и вынес постановление о его прекращении в связи с истечением срока давности.