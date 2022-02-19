Суд прекратил производство по делу экс-главы Богатовского района

Богатовский районный суд Самарской области прекратил производство по делу бывшего главы района Владислава Туркина. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Уточняется, что дело прекращено в связи с "истечением сроков давности уголовного преследования".

Напомним, в конце декабря 2021 г. прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение Владиславу Туркину по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По версии следствия, в 2019 г. глава района заключил контракты на приобретение шести квартир для детей-сирот. Каждая квартира стоила около 1 млн рублей. При этом чиновник не организовал обследование приобретаемого жилья и добросовестную приемку. В результате купленная недвижимость оказалась непригодной для проживания.

Также в декабре 2021 г. стало известно, что прокуратура утвердила обвинение и супруге Владислава Туркина — Екатерине Туркиной, занимавшей должность замдиректора районного управления ЖКХ и энергетики.

В 2019 г. именно Туркина была членом аукционной комиссии по закупке упомянутых квартир. Следствие считает, что она сфальсифицировала конкурсную документацию — в ней появились ложные сведения о технических характеристиках жилья. Эти документы женщина разместила на сайтах операторов электронных площадок от имени единственного участника торгов, который в результате и стал победителем.