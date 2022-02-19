Суд прекратил производство по делу экс-главы Богатовского района

Богатовский районный суд Самарской области прекратил производство по делу бывшего главы района Владислава Туркина. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Уточняется, что дело прекращено в связи с "истечением сроков давности уголовного преследования".
Напомним, в конце декабря 2021 г. прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение Владиславу Туркину по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
По версии следствия, в 2019 г. глава района заключил контракты на приобретение шести квартир для детей-сирот. Каждая квартира стоила около 1 млн рублей. При этом чиновник не организовал обследование приобретаемого жилья и добросовестную приемку. В результате купленная недвижимость оказалась непригодной для проживания.
Также в декабре 2021 г. стало известно, что прокуратура утвердила обвинение и супруге Владислава Туркина — Екатерине Туркиной, занимавшей должность замдиректора районного управления ЖКХ и энергетики.
В 2019 г. именно Туркина была членом аукционной комиссии по закупке упомянутых квартир. Следствие считает, что она сфальсифицировала конкурсную документацию — в ней появились ложные сведения о технических характеристиках жилья. Эти документы женщина разместила на сайтах операторов электронных площадок от имени единственного участника торгов, который в результате и стал победителем.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы