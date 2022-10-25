В Самаре высокопоставленная чиновница из соседнего региона перевела мошенникам 19 млн рублей

Очередное уголовное дело о мошенничестве возбудили в Самаре. Жертвой стала замруководителя органа исполнительной власти Оренбургской области.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный представился женщине сотрудником биржи и пообещал высокий доход, если она инвестирует в "выгодные" проекты. В надежде на дивиденды чиновница перевела мошенникам 19 млн рублей. После этого "брокер" перестал выходить на связь.