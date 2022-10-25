Проект реконструкции речного вокзала в Самаре подготовит "Волгатрансстрой-проект"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию для реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала.
На торги заявился всего один участник, ООО "Волгатрансстрой-проект", его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить контракт по максимальной цене в 22,8 млн рублей.
Напомним, ранее минтранс уже публиковал аналогичный лот, но тогда электронный конкурс провалился, так как желающих выполнить работы не нашлось.
Подрядчик должен завершить проектные работы до конца ноября 2023 года.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!