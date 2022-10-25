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Строительство Строительство и недвижимость

Проект реконструкции речного вокзала в Самаре подготовит "Волгатрансстрой-проект"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию для реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала.

На торги заявился всего один участник, ООО "Волгатрансстрой-проект", его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить контракт по максимальной цене в 22,8 млн рублей.

Напомним, ранее минтранс уже публиковал аналогичный лот, но тогда электронный конкурс провалился, так как желающих выполнить работы не нашлось.

Подрядчик должен завершить проектные работы до конца ноября 2023 года.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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