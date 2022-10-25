Экс-мэра Самары Виктора Тархова допросят в суде

В суде Ленинского района Самары должны допросить бывшего главу Самары Виктора Тархова. Он будет свидетелем по уголовному делу своей дочери Людмилы.

Напомним, Людмилу Тархову судят за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали.

В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают заработать. Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. Позже депутат обратился уже к настоящим сотрудникам УФСБ по Самарской области с заявлением о вымогательстве.

В числе прочего, по версии следствия, Тархова сообщала Милееву, что он пригодился бы ее семье, если бы прошел на выборах в Госдуму. Так, по словам женщины на оглашенной в суде аудиозаписи, ее семья имеет отношение к предприятию "Новитрек" (занимается извлечением "утерянной" нефти из линз на НПЗ, доля в 38,7% принадлежит Виктору Тархову. — прим. Волга Ньюс), у которого закончилась лицензия. А депутат мог бы помочь эту лицензию получить.

В судебных заседаниях, которые проходят каждый понедельник, сейчас продолжают допрашивать свидетелей. Показания уже дали сам Александр Милеев, его супруга Юлия и некоторые другие участники истории. Планируется, что в ближайшее время сам Виктор Тархов должен дать ответ на главный вопрос: занимал ли у него деньги Александр Милеев. Как подчеркивают участники судебного процесса, перед допросом суд предупреждает об ответственности за дачу ложных показаний.