Экс-мэра Самары Виктора Тархова допросят в суде

В суде Ленинского района Самары должны допросить бывшего главу Самары Виктора Тархова. Он будет свидетелем по уголовному делу своей дочери Людмилы.
Напомним, Людмилу Тархову судят за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали.
В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают заработать. Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. Позже депутат обратился уже к настоящим сотрудникам УФСБ по Самарской области с заявлением о вымогательстве.
В числе прочего, по версии следствия, Тархова сообщала Милееву, что он пригодился бы ее семье, если бы прошел на выборах в Госдуму. Так, по словам женщины на оглашенной в суде аудиозаписи, ее семья имеет отношение к предприятию "Новитрек" (занимается извлечением "утерянной" нефти из линз на НПЗ, доля в 38,7% принадлежит Виктору Тархову. — прим. Волга Ньюс), у которого закончилась лицензия. А депутат мог бы помочь эту лицензию получить.
В судебных заседаниях, которые проходят каждый понедельник, сейчас продолжают допрашивать свидетелей. Показания уже дали сам Александр Милеев, его супруга Юлия и некоторые другие участники истории. Планируется, что в ближайшее время сам Виктор Тархов должен дать ответ на главный вопрос: занимал ли у него деньги Александр Милеев. Как подчеркивают участники судебного процесса, перед допросом суд предупреждает об ответственности за дачу ложных показаний.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.