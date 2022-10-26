На самарского депутата Анатолия Рагимова пожаловались следователям

Депутат Самарского района региональной столицы, директор ювелирного дома "Топаз" Анатолий Рагимов может попасть под проверку следователей. На Рагимова написал заявление его бывший товарищ Андрей М.

"1 декабря 1999 года я был принят на работу Рагимовым в качестве заместителя директора ювелирного магазина (приложение: страница записи в трудовой книжке). Деятельность по договору трудовых отношений осуществлялась между мной и Рагимовым в ювелирном магазине "Топаз" на улице Венцека в Самаре", - пишет в своем заявлении М. главе СУ СКР по Самарской области Марату Галиханову.

По мнению Андрея М., Рагимов годами вводил его в заблуждение. А именно: депутат не перечислял за сотрудника деньги в Пенсионный фонд. Это выяснилось в 2022 г., когда М. обратился за назначением пенсии по возрасту.

"Прошу вас провести проверку и привлечь Рагимова к ответственности. Обязать его возместить в Пенсионный фонд РФ положенные за меня, как работника, отчисления, возместить причиненный мне вред", - пишет Андрей.

Мужчина также демонстрирует трудовую книжку, в которой действительно есть запись о том, что он принят на работу в ювелирный магазин ИП Рагимова.

Журналист "Волга Ньюс" связался с депутатом Анатолием Рагимовым. Тот заявил, что они с М. раньше были друзьями, но в его ювелирном доме тот не трудился.

"Мы дружили много лет. Занимались вместе спортом. Но он у меня никогда не работал", - утверждает депутат.

По словам Рагимова, запись в трудовой М. сделали по просьбе последнего, чтоб он мог получить документы для выезда заграницу к детям. Также депутат утверждает, что М. действительно просил оформить ему пенсионные документы, но Рагимов отказался, поскольку совместной работы и не было.

Разбираться в деталях ссоры друзей и возможного обмана государства теперь предстоит следователям.

Согласно открытым источникам, ювелирный дом "Топаз" долгое время занимался не только продажей ювелирных изделий, но и скупкой лома, оценкой, ремонтом украшений.

По данным открытых источников, сейчас "Топаз" относится к индивидуальному предпринимателю Назаровой (чье отчество совпадает с отчеством Рагимова). В то же время должность директора в ювелирном доме указана на официальной страничке в интернете депутата Анатолия Рагимова.

По данным источников "Волга Ньюс", Рагимов якобы мог начинать деятельность по скупке золота под руководством М. на ул. Ленинградской. Но ни одна из сторон конфликта эту информацию официально не подтверждает.