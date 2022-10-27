Облсуд снизил наказание экс-полицейским, торговавшим данными о сотрудниках ФСБ

Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор теперь уже бывшему начальнику дежурной части отдела полиции № 6 (Самарского района региональной столицы) Алексею Борисову и его подчиненному Кириллу Чупрову. Их обвиняли в получении взяток за предоставление закрытых данных.

Напомним, по версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику — Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову информацию из служебных баз данных, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем оказались сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Информация же касалась сотрудников ФСБ. Во время суда Чупров говорил, что не знал, что люди, о которых он передает информацию, работают в системе государственной безопасности. Борисов и вовсе не признавал свою вину.

Сначала суд Самарского района Самары назначил Борисову девять лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года, лишением специального звания полиции и со штрафом 5,9 млн рублей. Чупрову назначили пять лет колонии строгого режима, также с лишением звания и штрафом 5,9 млн рублей. Но приговор обжаловали.

Самарский областной суд снизил Борисову наказание до восьми лет лишения свободы, а Чупрову — до четырех с половиной лет лишения свободы. Также экс-полицейским уменьшили штраф до семикратного размера взятки.