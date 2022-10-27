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Суды Происшествия

Облсуд снизил наказание экс-полицейским, торговавшим данными о сотрудниках ФСБ

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор теперь уже бывшему начальнику дежурной части отдела полиции № 6 (Самарского района региональной столицы) Алексею Борисову и его подчиненному Кириллу Чупрову. Их обвиняли в получении взяток за предоставление закрытых данных.

Напомним, по версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику — Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову информацию из служебных баз данных, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем оказались сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Информация же касалась сотрудников ФСБ. Во время суда Чупров говорил, что не знал, что люди, о которых он передает информацию, работают в системе государственной безопасности. Борисов и вовсе не признавал свою вину.

Сначала суд Самарского района Самары назначил Борисову девять лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года, лишением специального звания полиции и со штрафом 5,9 млн рублей. Чупрову назначили пять лет колонии строгого режима, также с лишением звания и штрафом 5,9 млн рублей. Но приговор обжаловали.

Самарский областной суд снизил Борисову наказание до восьми лет лишения свободы, а Чупрову — до четырех с половиной лет лишения свободы. Также экс-полицейским уменьшили штраф до семикратного размера взятки.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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