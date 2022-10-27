В Самаре может появиться программа по капремонту школьных спортзалов

Во вторник, 25 октября, председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев провел выездное заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту, в котором также приняли участие общественники и члены молодежного парламента города.

Алексей Дегтев отметил, что из 155 школ города в 101 требуется ремонт спортивных залов: "В связи с этим депутаты Самарской городской думы вышли с предложением создать программу по капремонту спортзалов. По примеру программы комплексного капитального ремонта пищеблоков, которая реализуется в нашей области по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. По ней уже привели в порядок почти 30 объектов".

Директор школы № 94 Татьяна Ковалева рассказала участникам выездного комитета, что образовательное учреждение открылось в 1976 году. С тех пор капитальный ремонт спортзала не проводился. Сейчас работы здесь вышли на финишную прямую, в ближайшее время занятия в зале возобновятся.

Школа № 139 открылась в микрорайоне Солнечном в 1988 году. Директор Ирина Раткевич рассказала, что в первую очередь в спортзале требуется ремонт кровли, с текущим ремонтом справляются собственными силами. Школа работает в две смены, нагрузка на зал большая, и без капремонта поддерживать его в надлежащем состоянии все сложнее.

"Конечно, нужно подходить к ремонту комплексно и начинать с кровли, иначе средства на ремонт спортзала будут выброшены на ветер, — поддержал Дегтев. — Школа № 139 по-прежнему остается очень востребованной, несмотря на строительство школы № 26 на Пятой просеке. Кроме того, эта школа базовая для детей с ограниченными возможностями здоровья".

Председатель гордумы отметил, что предпочтение при выборе спортзалов для капремонта отдается школам, которые работают в две смены, где наибольшее количество учащихся; не забывают депутаты и об удаленных поселках.

Подробный материал с выездного заседания комитета читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 28 октября.