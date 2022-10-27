В Самаре осужден владелец интернет-магазина "шпионских" устройств

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор местному жителю за организацию канала поставки и сбыта устройств для негласного получения информации. Их свободный оборот в России запрещен. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Через Интернет мужчина заказывал канцелярские ручки с диктофонами и видеокамерами, электронные часы со скрытой функцией видеозаписи, камуфлированные устройства для определения геопространственных координат и другие. Эти предметы он потом продавал через свой интернет-магазин.

Дома и на работе у подозреваемого изъяли более 40 спецредств.

В итоге суд приговорил самарца к полутора годам ограничения свободы.