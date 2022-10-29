На сайте ФНС России запустили страницу по налоговым льготам для мобилизованных

На сайте ФНС России запущена промостраница, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.
Так, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов. Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.
Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.
Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра.
Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта