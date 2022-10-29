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Происшествия

В Безенчуке мужчина пытался пройти в суд с ножом

БЕЗЕНЧУК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебными приставами по ОУПДС в здании суда задержан житель Самарской области, который пытался пронести в суд запрещенный предмет, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

При попытке пройти в помещение Безенчукского районного суда Самарской области судебный пристав остановил жителя районного центра. Должностные лица предупредили мужчину о запрете проноса в здание суда взрывчатых веществ, огнестрельного и травматического оружия, колюще-режущих предметов и попросили выложить запрещенные предметы, если они при себе имеются. В ответ посетитель суда сообщил, что ничего подобного при себе не имеет. Однако при досмотре ручным металлоискателем у него был обнаружен 20-сантиметровый кухонный нож.

"В связи с тем, что мужчина не исполнил законное распоряжение судебного пристава по ОУПДС, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила", — уточняют в ведомстве.

В настоящее время протокол находится на рассмотрении в суде. Данный вид правонарушения предполагает наказание в виде административного штрафа размером до 1 тыс. рублей.

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