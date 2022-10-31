66 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

За три дня, с 28 по 30 октября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 66 нетрезвых автомобилистов и одного — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы выявили 2200 различных правонарушений ПДД.
Так, 273 автомобилиста пренебрегли ремнями безопасности, 58 человек неправильно перевозили детей. Правила тонировки нарушили 196 водителей.
Кроме того, 98 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы 204 раза решили пересечь проезжую часть там, где это запрещено.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?