66 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

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За три дня, с 28 по 30 октября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 66 нетрезвых автомобилистов и одного — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области