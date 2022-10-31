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Происшествия

66 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 28 по 30 октября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 66 нетрезвых автомобилистов и одного — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы выявили 2200 различных правонарушений ПДД.

Так, 273 автомобилиста пренебрегли ремнями безопасности, 58 человек неправильно перевозили детей. Правила тонировки нарушили 196 водителей.

Кроме того, 98 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы 204 раза решили пересечь проезжую часть там, где это запрещено.

Гид потребителя

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